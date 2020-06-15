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15.06.2020  17:03   

Угнанный мопед вернулся хозяину на следующий день

Полицейские офицеры общины в течение суток вернули мужчине транспортное средство.


// Нацполиция

Пострадавшим оказался электромонтер. Мужчина припарковал свой скутер у подъезда многоэтажного дома, в одной из квартир которой выполнял ремонтные работы, а когда через пару часов вышел на улицу, обнаружил, что его транспортное средство исчезло.

Попытки самостоятельно найти скутер успехом не увенчались, и мужчина обратился в полицию.

Полицейские офицеры общины Песочинского объединенной территориальной общины просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что неизвестный загрузил скутер заявителя в свой автомобиль и уехал с места преступления.

Уже через несколько часов во время ночного патрулирования был обнаружен автомобиль злоумышленника, а также установлено, что преступление совершил 36-летний житель Богодухова. Похищенный скутер изъяли и вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
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