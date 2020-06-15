Угнанный мопед вернулся хозяину на следующий день

Полицейские офицеры общины в течение суток вернули мужчине транспортное средство.
Пострадавшим оказался электромонтер. Мужчина припарковал свой скутер у подъезда многоэтажного дома, в одной из квартир которой выполнял ремонтные работы, а когда через пару часов вышел на улицу, обнаружил, что его транспортное средство исчезло.
Попытки самостоятельно найти скутер успехом не увенчались, и мужчина обратился в полицию.
Полицейские офицеры общины Песочинского объединенной территориальной общины просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что неизвестный загрузил скутер заявителя в свой автомобиль и уехал с места преступления.
Уже через несколько часов во время ночного патрулирования был обнаружен автомобиль злоумышленника, а также установлено, что преступление совершил 36-летний житель Богодухова. Похищенный скутер изъяли и вернули владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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