15.06.2020 15:31

На торговцев живой рыбой без документов составили протокол

Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал нарушения торговли в Купянском районе.



//khr.darg.gov.ua

13 июня в 7:00 на рынке города Купянск-Узловой граждане торговали свежей рыбой (карась серебристый - 19 кг, карась золотой - 14 кг, плоскирка - 8 кг, линь - 7 кг, сом - 5 кг, щука - 3 кг, судак - 3 кг, красноперка - 3 кг, уклия - 2 кг, лещ - 4 кг, окунь - 6 кг) общим весом 74 кг без документов, подтверждающих законность приобретения и продажи рыбы, чем нарушили порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7 Закона Украины «О животном мире».



На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 88-1 КУоАП.