15.06.2020 15:02

Участник программы избавления от наркозависимости торговал полученным от врачей метадоном (ФОТО)

Правоохранители перекрыли канал утечки наркотических средств из легального оборота в нелегальный через программу заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ).



// hk.npu.gov.ua

В конце прошлого года в полицию поступила информация о мужчине, торгующем метадоном.

В ходе проверки информации полицейские управления противодействия наркопреступности установили, что 46-летний харьковчанин, проходя лечение от наркозависимости с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии, получал метадон и длительное время продавал его своим наркозависимым приятелям.

Харьковской местной прокуратурой № 5 по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три таблетки метадона, бумажный пакет с веществом растительного происхождения весом около 15 граммов, 13 ампул с сильнодействующим лекарственным средством «Димедрол».



В настоящее время полицейскими проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всего круга лиц, причастных к распространению наркотических средств, в том числе должностных лиц, ответственных за деятельность на территории Харьковского региона ЗПТ.



Изъятые наркотические средства и сильнодействующие лекарственные средства направлены на экспертное исследование. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.