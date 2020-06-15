ДТП: две легковушки не поделили Сумскую (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал "Веха", на Сумской - ДТП.
На главной улице города, в районе авиазавода не разъехались две легковушки.
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Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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