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15.06.2020  13:41   

ДТП: две легковушки не поделили Сумскую (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал "Веха", на Сумской - ДТП.

 На главной улице города, в районе авиазавода не разъехались две легковушки.

 Подробностей пока нет.

  

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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