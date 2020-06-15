15.06.2020 11:13

Полиция пресекла разбои, которые чинили в Харькове потомки хана Батыя

Киргиза и узбека за систематические грабежи и разбой отправили за решетку.



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Приговором суда признан виновным гражданина Кыргызстана, который осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, и гражданина Узбекистана, которому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием по предварительному сговору, разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору).

Московский районный суд. Харькова вынес приговор в отношении двух иностранцев, которые совершали грабеж и разбой, признав их виновными по всем инкриминируемым им эпизодам преступной деятельности.



Обстоятельства дела



По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017 двое иностранцев, один из которых является гражданином Узбекистана, а другой - Кыргызстана, по предварительному сговору и с применением насилия совершили 11 эпизодов грабежей и разбоев в г. . Харьков. Указанные иностранцы нападали на людей в Киевском, Немышлянском и Московском районах города, присваивали их ценные вещи, деньги и даже одежду и обувь.



Осужденные находятся под стражей до вступления приговора в законную силу.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время на его апелляционного обжалования.