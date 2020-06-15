Полиция пресекла разбои, которые чинили в Харькове потомки хана Батыя

Киргиза и узбека за систематические грабежи и разбой отправили за решетку.
Приговором суда признан виновным гражданина Кыргызстана, который осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, и гражданина Узбекистана, которому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. ч. 1, 2 ст. 187 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием по предварительному сговору, разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору).
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.
С понедельника у православных начинается Петров пост – самый короткий и легкий в году.
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