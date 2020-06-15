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15.06.2020  10:42   

ДТП с полицейским автомобилем: пострадал ребенок (ФОТО)

Обстоятельства произошедшего установит следствие.


// Facebook

14 июня около шести часов вечера патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Гарарина, 175.

Участниками столкновения стали автомобиль Daewoo и автомобиль Volkswagen.

По предварительной информации, в аварии пострадал ребенок из Volkswagen. Медики госпитализировали пострадавшего.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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