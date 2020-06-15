ДТП с полицейским автомобилем: пострадал ребенок (ФОТО)

Обстоятельства произошедшего установит следствие.
14 июня около шести часов вечера патрульные получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Гарарина, 175.
Участниками столкновения стали автомобиль Daewoo и автомобиль Volkswagen.
По предварительной информации, в аварии пострадал ребенок из Volkswagen. Медики госпитализировали пострадавшего.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Придерживаясь проверенных временем путей, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми.
Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.
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