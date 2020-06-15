ДТП в Безлюдовке: подробности от полиции (ВИДЕО, ФОТО)

В результате аварии незначительные телесные повреждения получила водитель автомобиля «Hyundai». Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
ДТП произошло 14 июня около 22:20 на автодороге Харьков-Змиев в поселке Безлюдовка.
18-летняя водитель автомобиля «Hyundai» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «ВАЗ-2110» под управлением 27-летнего мужчины, а также с автомобилем «KIA Ceed» под управлением 40-летней харьковчанки.
В результате аварии произошло опрокидывание транспортного средства «Hyundai», в котором находилось четыре человека в возрасте от 17 до 19 лет.
Информация зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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