15.06.2020 10:01

ДТП в Безлюдовке: подробности от полиции (ВИДЕО, ФОТО)

В результате аварии незначительные телесные повреждения получила водитель автомобиля «Hyundai». Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.



// hk.npu.gov.ua

ДТП произошло 14 июня около 22:20 на автодороге Харьков-Змиев в поселке Безлюдовка.



18-летняя водитель автомобиля «Hyundai» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «ВАЗ-2110» под управлением 27-летнего мужчины, а также с автомобилем «KIA Ceed» под управлением 40-летней харьковчанки.

В результате аварии произошло опрокидывание транспортного средства «Hyundai», в котором находилось четыре человека в возрасте от 17 до 19 лет.



Информация зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



