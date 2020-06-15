Главная Новости Криминал и происшествия В Эсхаре задержали рыбных браконьеров
15.06.2020  09:15   

В Эсхаре задержали рыбных браконьеров

13 июня на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушных граждан о грубом нарушении Правил рыболовства на р. Северский Донец возле пгт Эсхар Чугуевского района.


// khr.darg.gov.ua

Рейдовая группа выявила нарушителей, которые рыбачили при помощь запрещенного орудия лова «паук». Они успели наловить 4 килограмма рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 986 грн.

Позже, в том же месте, обнаружен еще один нарушитель с «пауком» d 4м. Он поймал 9 кг рыбы. Нанесенный ущерб составил 2176 грн.

На виновных лиц оформлени протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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