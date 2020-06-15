15.06.2020 09:15

В Эсхаре задержали рыбных браконьеров

13 июня на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушных граждан о грубом нарушении Правил рыболовства на р. Северский Донец возле пгт Эсхар Чугуевского района.



// khr.darg.gov.ua

Рейдовая группа выявила нарушителей, которые рыбачили при помощь запрещенного орудия лова «паук». Они успели наловить 4 килограмма рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 986 грн.



Позже, в том же месте, обнаружен еще один нарушитель с «пауком» d 4м. Он поймал 9 кг рыбы. Нанесенный ущерб составил 2176 грн.



На виновных лиц оформлени протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.