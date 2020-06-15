Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина с гранатой вышел во двор и подорвал себя ФОТО)
15.06.2020  08:28   

Мужчина с гранатой вышел во двор и подорвал себя ФОТО)

62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Пострадавшего доставили в местную больницу.


// hk.npu.gov.ua

14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.

В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья.

14 июня мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.

Сле0дователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, самоубийство, полиция, харьков
 
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