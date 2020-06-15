15.06.2020 08:28

Мужчина с гранатой вышел во двор и подорвал себя ФОТО)

62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Пострадавшего доставили в местную больницу.



// hk.npu.gov.ua

14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.



В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья.



14 июня мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.



Сле0дователем решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.



