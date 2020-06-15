Мужчина с гранатой вышел во двор и подорвал себя ФОТО)

62-летний житель Изюмского района пытался свести счеты с жизнью, взорвав гранату. Пострадавшего доставили в местную больницу.
14 июня в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что, во дворе одного из домов в городе Изюме произошел взрыв. В результате происшествия 62-летний мужчина получил многочисленные травмы.
В настоящее время установлено, что мужчина проживал вместе с женой. Из-за болезни он имел постоянные расстройства здоровья.
14 июня мужчина совершил попытку самоубийства. Он вышел во двор дома и взорвал гранату, которую держал в руке. От взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.
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