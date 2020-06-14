14.06.2020 14:59

Газовый баллон взорвался в квартире харьковской многоэтажки (ФОТО)

Взрыв газа произошел в жилом доме Слободского района.



// ГСЧС

13 июня в 16:56 на номер «101» поступило сообщение о взрыве в квартире жилого 6-этажного дома по улице Киргизской, 19в.



К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница.

Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров.



В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама.



Загорелись домашние вещи, площадь пожара составила 5 кв.м.

В 17:10 пожар был локализован, а в 18:00 полностью ликвидирован.



Во время взрыва из людей никто не пострадал.



При обходе смежных квартир и визуального осмотра дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.