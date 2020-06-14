Газовый баллон взорвался в квартире харьковской многоэтажки (ФОТО)

Взрыв газа произошел в жилом доме Слободского района.
13 июня в 16:56 на номер «101» поступило сообщение о взрыве в квартире жилого 6-этажного дома по улице Киргизской, 19в.
К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница.
Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров.
В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама.
Загорелись домашние вещи, площадь пожара составила 5 кв.м.
В 17:10 пожар был локализован, а в 18:00 полностью ликвидирован.
Во время взрыва из людей никто не пострадал.
При обходе смежных квартир и визуального осмотра дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.
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