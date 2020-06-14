Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине полицейские задержали мужчину во время сбыта оружия и боеприпасов (ФОТО)
14.06.2020  13:51   

На Харьковщине полицейские задержали мужчину во время сбыта оружия и боеприпасов (ФОТО)

Правонарушитель пытался продать реактивную противотанковую гранату «РПГ-27» и 139 патронов различного калибра.


// hk.npu.gov.ua

Работники Чугуевского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 48-летний житель поселка Новопокровка собирается продать оружие.

В результате проведения оперативных действий полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области 12 июня задокументировали факт сбыта, а также изъяли оружие и боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Происхождение оружия и боеприпасов устанавливается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
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