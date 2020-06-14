14.06.2020 13:51

На Харьковщине полицейские задержали мужчину во время сбыта оружия и боеприпасов (ФОТО)

Правонарушитель пытался продать реактивную противотанковую гранату «РПГ-27» и 139 патронов различного калибра.



// hk.npu.gov.ua

Работники Чугуевского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что 48-летний житель поселка Новопокровка собирается продать оружие.



В результате проведения оперативных действий полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области 12 июня задокументировали факт сбыта, а также изъяли оружие и боеприпасы.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Происхождение оружия и боеприпасов устанавливается.



