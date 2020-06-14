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14.06.2020  12:47   

Ночью под Харьковом изнасиловали женщину (ФОТО)

За совершение преступления сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в Богодуховский отдела полиции 13 июня.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 27-летняя женщина ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Богодуховского отдела полиции задержали за совершение преступления 32-летнего мужчину.

По данному факту следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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