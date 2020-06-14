Ночью под Харьковом изнасиловали женщину (ФОТО)

За совершение преступления сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину.
Сообщение о происшествии поступило в Богодуховский отдела полиции 13 июня.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 27-летняя женщина ночью возвращалась домой от подруги. В это время на нее напал незнакомец и изнасиловал с применением физической силы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Богодуховского отдела полиции задержали за совершение преступления 32-летнего мужчину.
По данному факту следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Стремление к совершенству может пригодиться вам на работе. В делах любовных хороша основательность, начало отношений – это всерьез и надолго.
Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Местами гроза.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
влажность:
давление:
ветер: