Подпольный цех по изготовлению спиртных напитков обнаружили в Харькове (ВИДЕО, ФОТО)

Из помещения изъято 395 емкостей с жидкостью, имеющей характерный запах спирта, 22 емкости для розлива жидкости и средства для ее фасовки и дозировки.
12 июня в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харькове на 2-м Вологодском въезде сотрудники Управления службы безопасности Украины в Харьковской области обнаружили подпольный цех по изготовлению спиртных напитков.
При проведении осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 395 емкостей с жидкостью, имеющей характерный запах спирта объемом 5 и 10 литров, 22 емкости для розлива жидкости объемом 500-1500 литров , а также средства для фасовки и дозирования жидкости.
13 июня следователем Киевского отдела полиции указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Сейчас подготовлено ходатайство о наложении ареста на временно изъятое имущество.
Лица, причастные к совершению указанного преступления, устанавливаются.
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