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13.06.2020  14:53   

Сельхозхимию мировых брендов бодяжили в Харькове (ФОТО)

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное изготовление контрафактных средств защиты растений и других видов сельхозхимии под видом торговых марок известных мировых брендов.


// СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес жители Харьковской области. Они, используя сырье китайского производства, производили контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Продукцию злоумышленники планировали продавать фермерам по всей территории Украины.

Дельцы изготавливали и складировали фальсификат в частных домах в Харьковской области, а также в производственных помещениях в промзонах в Харькове, где было оборудование для фасовки и упаковки контрафактной продукции.

В рамках зарегистрированного уголовного производства по ст. 321 Уголовного кодекса Украины сотрудники Службы во взаимодействии с органами прокуратуры и Нацполиции прекратили деятельность трех подпольных цехов по изготовлению отравляющих веществ и производственной линии для упаковочной тары. Также выявлено 5 складских помещений, в которых организаторы хранили готовую продукцию.



Правоохранители изъяли оборудование для производства фальсифицированных средств, более 50 тонн готовой контрафактной продукции и почти 5 тонн ядовитого сырья. Также выявлены пресс-формы с логотипами иностранных фирм, упаковочная тара, этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением.



По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.

Источник:   СБУ
 Тэги:  контрафакт, сбу, харьков
 
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