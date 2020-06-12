Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине предприниматель устроил мусорный полигон на землях аграрного университета
12.06.2020  17:50   

На Харьковщине предприниматель устроил мусорный полигон на землях аграрного университета

В Харьковском районе правоохранители разоблачили директора предприятия в самовольном занятии земельного участка


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По данным полиции, директор перерабатывающего завода в течение 2017-2020 годов завладел земельными участками государственной формы собственности общей площадью 9,18 га. Земли находятся в собственности ХНАУ им Докучаева и предназначены для исследовательских целей в связи с ценным грунтом.

С целью расширения границ полигона по утилизации и переработке отходов подозреваемый, без соответствующего решения органа государственной власти и вопреки требованиям Земельного кодекса, решил завладеть земельными участками.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, раследование, харьков, университет
 
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