На Харьковщине предприниматель устроил мусорный полигон на землях аграрного университета

В Харьковском районе правоохранители разоблачили директора предприятия в самовольном занятии земельного участка
По данным полиции, директор перерабатывающего завода в течение 2017-2020 годов завладел земельными участками государственной формы собственности общей площадью 9,18 га. Земли находятся в собственности ХНАУ им Докучаева и предназначены для исследовательских целей в связи с ценным грунтом.
С целью расширения границ полигона по утилизации и переработке отходов подозреваемый, без соответствующего решения органа государственной власти и вопреки требованиям Земельного кодекса, решил завладеть земельными участками.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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