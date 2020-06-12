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12.06.2020  17:32   

Под Харьковом сгорела крыша «Продуктов» (ФОТО)

В Харьковском районе спасатели ликвидировали пожар в магазине.


// ГСЧС

Около часа дня 12 июня в поселке Высокий Произошел плжар в магазине на улице 1-го Мая, 66а.

К месту вызова немедленно прибыли 3 отделений пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей горела крыша магазина «Продукты». Площадь пожара составила около 70 кв.м.

В 13:35 пожар был локализован, а в 14:55 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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