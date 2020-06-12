12.06.2020 17:32

Под Харьковом сгорела крыша «Продуктов» (ФОТО)

В Харьковском районе спасатели ликвидировали пожар в магазине.



// ГСЧС

Около часа дня 12 июня в поселке Высокий Произошел плжар в магазине на улице 1-го Мая, 66а.



К месту вызова немедленно прибыли 3 отделений пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах.



На момент прибытия спасателей горела крыша магазина «Продукты». Площадь пожара составила около 70 кв.м.



В 13:35 пожар был локализован, а в 14:55 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.