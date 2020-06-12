Под Харьковом сгорела крыша «Продуктов» (ФОТО)

В Харьковском районе спасатели ликвидировали пожар в магазине.
Около часа дня 12 июня в поселке Высокий Произошел плжар в магазине на улице 1-го Мая, 66а.
К месту вызова немедленно прибыли 3 отделений пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей горела крыша магазина «Продукты». Площадь пожара составила около 70 кв.м.
В 13:35 пожар был локализован, а в 14:55 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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