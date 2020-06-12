Главная Новости Криминал и происшествия Пьяная мать запершейся в ванной малышки кидалась на дочь и копов
12.06.2020  16:19   

Пьяная мать запершейся в ванной малышки кидалась на дочь и копов

Работники полиции привлекли к ответственности женщину, которая оставила маленькую дочь одну дома.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции 11 июня 2020 года около 21:30 в Киевский райотдел поступила информация о том, что в квартире по улице Героев Труда кричит ребенок. Об этом в полицию сообщили жильцы дома.
 
По адресу выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия. Полицейским открыла дверь 11-летняя девочка. Она пояснила, что закрылась в ванной комнате и некоторое время не могла оттуда выбраться. Взрослых дома не было. Полицейские вызвали ее 49-летнюю мать, которая предположительно была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя неадекватно, бросалась на сотрудников полиции и на дочь.
 
Относительно правонарушителя составлены административные протоколы по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  скандал, конфликт, харьков, оставила ребенка
 
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