ДТП: девушка на мотоцикле - под колесами легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на улице Шевченко - авария.
Здесь в ДТП попала девушка, оказавшаяся в результате под колесами легковушки.
Подробносте аварии пока нет, но, по редваритеной информации - с девушкой все в порядке, если не считать шокового состояния.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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