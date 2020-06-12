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12.06.2020  15:19   

ДТП: девушка на мотоцикле - под колесами легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


hk.npu.gov.ua

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на улице Шевченко - авария.

Здесь в ДТП попала девушка, оказавшаяся в результате под колесами легковушки.

Подробносте аварии пока нет, но, по редваритеной информации - с девушкой все в порядке, если не считать шокового состояния.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбили девушку-мотоциклистку
 
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