12.06.2020 15:19

ДТП: девушка на мотоцикле - под колесами легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



hk.npu.gov.ua

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на улице Шевченко - авария.

Здесь в ДТП попала девушка, оказавшаяся в результате под колесами легковушки.

Подробносте аварии пока нет, но, по редваритеной информации - с девушкой все в порядке, если не считать шокового состояния.