12.06.2020 14:10

Под Харьковом сгорел дачный дом: пожилых супругов госпитализировали с ожогами (ФОТО)

Пожар произошел в селе Ржавец Харьковского района.



// ГСЧС

Околло двух часов ночи 12 июня в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Зеленой в селе Ржавец.



На место происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.



На момент прибытия спасателей, огнем был охвачен дачный дом на площади 70 м.кв.

От огня пострадали 72-летний хозяин дома (он получил ожоги II и III ст., 98% ожоги верхних дыхательных путей и ожоговый шок) и его 74-летняя жена (термический ожог обеих верхних конечностей рук I и II ст. и термический ожог I и II ст. лобной области головы 1%).

Бригадой скорой медицинской помощи супруги были госпитализированы в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.



В 3:15 пожар был локализован, а в 07:50 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.



