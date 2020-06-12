Под Харьковом сгорел дачный дом: пожилых супругов госпитализировали с ожогами (ФОТО)

Пожар произошел в селе Ржавец Харьковского района.
Околло двух часов ночи 12 июня в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Зеленой в селе Ржавец.
На место происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей, огнем был охвачен дачный дом на площади 70 м.кв.
От огня пострадали 72-летний хозяин дома (он получил ожоги II и III ст., 98% ожоги верхних дыхательных путей и ожоговый шок) и его 74-летняя жена (термический ожог обеих верхних конечностей рук I и II ст. и термический ожог I и II ст. лобной области головы 1%).
Бригадой скорой медицинской помощи супруги были госпитализированы в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.
В 3:15 пожар был локализован, а в 07:50 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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