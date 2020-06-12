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12.06.2020  14:19   

Ночной налет: ворвался в дом и отобрал мобилки (ФОТО)

Разбойник пойман на улице.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, инормация о  преступлении поступило в Балаклейский райотдел от местной жительницы.
 
Как выяснилось, ночью в дом к потерпевшей и ее 7-летней дочери, проник неизвестный и с применением насилия завладел двумя мобильными телефонами и деньгами. 
 
Полицейские получили приметы нападавшего и немедленно начали розыск.
 
Оперативники в составе группы быстрого реагирования патрульной полиции увидели на улице похожего по приметам мужчину и задержали его.
 
32-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
 
Он планировал перепродать похищенное имущество и полученные незаконным путем деньги потратить на собственные нужды.
 
Однако полицейские помешали планам злоумышленника и через час после совершения преступления задержали его. 
 
Похищенные вещи изъяты и возвращены владелице.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.
 
Также устанавливаются преступные связи задержанного и проверяется причастность его к другим преступлениям, совершенным на территории района.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ночной налет, ограбление, харьков
 
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