12.06.2020 14:19

Ночной налет: ворвался в дом и отобрал мобилки (ФОТО)

Разбойник пойман на улице.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, инормация о преступлении поступило в Балаклейский райотдел от местной жительницы.

Как выяснилось, ночью в дом к потерпевшей и ее 7-летней дочери, проник неизвестный и с применением насилия завладел двумя мобильными телефонами и деньгами.

Полицейские получили приметы нападавшего и немедленно начали розыск.

Оперативники в составе группы быстрого реагирования патрульной полиции увидели на улице похожего по приметам мужчину и задержали его.

32-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Он планировал перепродать похищенное имущество и полученные незаконным путем деньги потратить на собственные нужды.

Однако полицейские помешали планам злоумышленника и через час после совершения преступления задержали его.

Похищенные вещи изъяты и возвращены владелице.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Также устанавливаются преступные связи задержанного и проверяется причастность его к другим преступлениям, совершенным на территории района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 4 до 8 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.