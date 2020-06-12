Пара автоцистерн боролась в поле с загоранием на «похороненном» японском бульдозере (ФОТО)

Возле села Водяное, Коломацкого района, в чистом поле едва не сгорел «Komatsu D355», стоимостью за $100 000, которого,ожидая спасателей, просто зарыли в землю под курган чернозема.
11 июня в 13:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Коломакский район, с. Водяное.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в поле огнем был охвачен бульдозер «Komatsu D355».
Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электропроводки.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
влажность:
давление:
ветер: