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12.06.2020  13:23   

Пара автоцистерн боролась в поле с загоранием на «похороненном» японском бульдозере (ФОТО)

Возле села Водяное, Коломацкого района, в чистом поле едва не сгорел «Komatsu D355», стоимостью за $100 000, которого,ожидая спасателей, просто зарыли в землю под курган чернозема.


://kh.dsns.gov.ua

11 июня в 13:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Коломакский район, с. Водяное.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в поле огнем был охвачен бульдозер «Komatsu D355».

Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электропроводки.  

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  загорание, бульдозер, харьков, спасатели
 
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