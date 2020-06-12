12.06.2020 13:23

Пара автоцистерн боролась в поле с загоранием на «похороненном» японском бульдозере (ФОТО)

Возле села Водяное, Коломацкого района, в чистом поле едва не сгорел «Komatsu D355», стоимостью за $100 000, которого,ожидая спасателей, просто зарыли в землю под курган чернозема.



://kh.dsns.gov.ua

11 июня в 13:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Коломакский район, с. Водяное.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей в поле огнем был охвачен бульдозер «Komatsu D355».

Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электропроводки.