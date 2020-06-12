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12.06.2020  12:49   

ДТП: сбиты два пешехода на Салтовке (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП случилось 11 июня 2020 года около 22:30 на улице Гвардейцев Широнинцев.
 
По прибытии на место происшествия полицейские выяснили, что 32-летний водитель автомобиля Seat Cordoba допустил наезд на двух молодых людей, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
 
В результате ДТП 20-летняя девушка и 26-летний молодой человек с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбил двух пешеходов
 
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