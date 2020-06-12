12.06.2020 12:49

ДТП: сбиты два пешехода на Салтовке (ФОТО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП случилось 11 июня 2020 года около 22:30 на улице Гвардейцев Широнинцев.

По прибытии на место происшествия полицейские выяснили, что 32-летний водитель автомобиля Seat Cordoba допустил наезд на двух молодых людей, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 20-летняя девушка и 26-летний молодой человек с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.