Главная Новости Криминал и происшествия Тритоны, пережившие миллионы лет эволюции, исчезли из-за выбросов предприятия под Харьковом
12.06.2020  12:34   

Тритоны, пережившие миллионы лет эволюции, исчезли из-за выбросов предприятия под Харьковом

В Нацпарке «Гомольшанские леса» из-за сбросов частного предприятия уничтожен ключевой нерестовый водоем амфибий.


// facebook

В парке отметили, что амфибии имеют очень нежную кожу, из-за чего плохо выдерживают неестественные химические воздействия. Однако частное предприятие с 2011 года из своих бассейнов сбрасывает в старицы, расположенной между ним и Донцом, тонны хлорированной воды. "Эти сбросы фактически невозможным в озерце нерест ряда амфибий. Численность зеленых лягушек в этом водоеме сократилась, когда массовые райки, кумки, серые жабы, чесночницы и гостромoрди лягушки стали встречаться случайно и одиночно, а тритоны исчезли вообще", - сказано в сообщении.

Среди видов, пострадавших от сбросов, три (тритон гребенчатый, жаба серая и райка) занесены в Красный список Харьковской области, и нуждаются в особой охране.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  сброс, вода, хлор, харьков, гомольшанские, жабы
 
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