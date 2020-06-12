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12.06.2020  11:12   

Напал на своего отца и поджог квартиру: преступник в розыске (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Криминальный пожар гасили две автоцистерны спасателей и автолестница.


://kh.dsns.gov.ua

11 июня в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в жилом 9-типоверхивци на улице Архитекторов, 30, 3 подъезд, 6-й этаж. На место происшествия выехали две пожарные цистерны и автолестница.

Со слов очевидцев, сын наркоман тяжело ранил отца, поджег квартиру, и убежал. Полиция ищет преступника.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что на балконе и в комнате горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м.

Спасенный мужчина 1958 года, пожарными был передан медикам и госпитализирован в 4-ю неотложку города Харькова.

В 10:07 пожар локализован. Окончательная его ликвидация состоялась в 10:45.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, огонь, пенсионер
 
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