Напал на своего отца и поджог квартиру: преступник в розыске (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Криминальный пожар гасили две автоцистерны спасателей и автолестница.
11 июня в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в жилом 9-типоверхивци на улице Архитекторов, 30, 3 подъезд, 6-й этаж. На место происшествия выехали две пожарные цистерны и автолестница.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что на балконе и в комнате горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 15 кв.м.
Спасенный мужчина 1958 года, пожарными был передан медикам и госпитализирован в 4-ю неотложку города Харькова.
В 10:07 пожар локализован. Окончательная его ликвидация состоялась в 10:45.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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