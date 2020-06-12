12.06.2020 10:59

Спасатели эвакуировали жителей из задымленной девятиэтажки

О прошествии сообщается в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области,



// facebook

По данным оперативных служб, около 16:10 10 июня в девятиэтажном жилом доме на улице Старошишковской в ​​Киевском районе Харькова произошло возгорание. На балконе квартиры на четвертом этаже горели домашние вещи на площади в 6 кв. м.

Из-за сильного задымления с верхних этажей эвакуировали четырех человек.

В 16:26 пожар был ликвидирован, его причины выясняются. Пострадавших нет.