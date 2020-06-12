Спасатели эвакуировали жителей из задымленной девятиэтажки

О прошествии сообщается в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области,
По данным оперативных служб, около 16:10 10 июня в девятиэтажном жилом доме на улице Старошишковской в Киевском районе Харькова произошло возгорание. На балконе квартиры на четвертом этаже горели домашние вещи на площади в 6 кв. м.
Из-за сильного задымления с верхних этажей эвакуировали четырех человек.
В 16:26 пожар был ликвидирован, его причины выясняются. Пострадавших нет.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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