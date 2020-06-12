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12.06.2020  10:59   

Спасатели эвакуировали жителей из задымленной девятиэтажки

О прошествии сообщается в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области,


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По данным оперативных служб, около 16:10 10 июня в девятиэтажном жилом доме на улице Старошишковской в ​​Киевском районе Харькова произошло возгорание. На балконе квартиры на четвертом этаже горели домашние вещи на площади в 6 кв. м.

Из-за сильного задымления с верхних этажей эвакуировали четырех человек.

В 16:26 пожар был ликвидирован, его причины выясняются. Пострадавших нет.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, огонь, дом
 
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