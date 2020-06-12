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12.06.2020  10:10   

Правохранители высянили, кто и как грабил товарные вагоны в Харькове (ФОТО)

Полицейские Харьковщины закончили расследование уголовного производства по факту серии краж из товарных поездов


// hk.npu.gov.ua

Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц в течение 2019 года в составе организованной преступной группировки совершила ряд краж товарно-материальных ценностей из вагонов товарных поездов.

Правонарушителями оказались четверо жителей Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте от 32 до 43 лет. Общая сумма ущерба, нанесенного предприятиям, составила 600 000 гривен.

Постановлением Киевского районного суда в отношении указанных лиц была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Через некоторое время преступники были освобождены из-под стражи в связи с внесением залога в размере почти 154 000 гривен каждым из подозреваемых.

30 апреля злоумышленникам было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3, 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

11 июня обвинительный акт в уголовном производстве вручен подозреваемым и их защитникам.

Напомним, что следственно-оперативные действия проводились сотрудниками Управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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