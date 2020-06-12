Главная Новости Криминал и происшествия Смертельный заплыв на Журавлевке: мужчина на спор пытался переплыть реку и утонул
12.06.2020  09:06   

Смертельный заплыв на Журавлевке: мужчина на спор пытался переплыть реку и утонул

Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого утонул 47-летний мужчина.


// Facebook

11 июня около 15:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на реке по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины.

Установлено, что 38-летняя женщина и 47-летний мужчина на спор решили переплыть реку Харьков. Женщина доплыла до берега, а мужчина исчез. Сначала она пыталась его найти самостоятельно, а затем обратилась за помощью к отдыхающим на берегу. Через некоторое время тело мужчины нашли в воде недалеко от берега.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Данный факт зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.03 Криминал и происшествия Мужчина утонул, спасая упавшего в воду ребенка 24.02 Криминал и происшествия В субботу под Харьковом утонули трое рыбаков (ФОТО) 19.02 Криминал и происшествия В Богодухове рыбаки провалились под лед: один утонул, второго спасли
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 