12.06.2020 09:06

Смертельный заплыв на Журавлевке: мужчина на спор пытался переплыть реку и утонул

Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого утонул 47-летний мужчина.



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11 июня около 15:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на реке по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины.



Установлено, что 38-летняя женщина и 47-летний мужчина на спор решили переплыть реку Харьков. Женщина доплыла до берега, а мужчина исчез. Сначала она пыталась его найти самостоятельно, а затем обратилась за помощью к отдыхающим на берегу. Через некоторое время тело мужчины нашли в воде недалеко от берега.



Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.



Данный факт зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.