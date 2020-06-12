Смертельный заплыв на Журавлевке: мужчина на спор пытался переплыть реку и утонул

Полицейские выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого утонул 47-летний мужчина.
11 июня около 15:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на реке по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины.
Установлено, что 38-летняя женщина и 47-летний мужчина на спор решили переплыть реку Харьков. Женщина доплыла до берега, а мужчина исчез. Сначала она пыталась его найти самостоятельно, а затем обратилась за помощью к отдыхающим на берегу. Через некоторое время тело мужчины нашли в воде недалеко от берега.
Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Данный факт зарегистрирован в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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