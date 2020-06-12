Под Харьковом мужчина бросался под колеса автомобилей, пока не погиб

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход.
Автопроисшествие произошло 11 июня около 15:30 на автодороге «Харьков-Симферополь» между населенными пунктами пгт Новая Водолага и поселком Новопросянское.
Установлено, что 23-летний водитель автомобиля «Volkswagen» ехал по автодороге. Внезапно из-за припаркованной на обочине легковушки на проезжую часть выскочил неизвестный мужчина. Иномарка задела пешехода. Водитель автомобиля «Volkswagen» остановился на обочине дороги и начал вызывать скорую и полицию.
В это время человек поднялся и бросился под колеса автомобиля «Chery», под управлением 47-летнего водителя.
В результате ДТП пешехода, мужчину в возрасте около 35 лет, доставили в больницу с многочисленными травмами. От полученных повреждений он скончался.
Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии и личность погибшего устанавливаются.
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