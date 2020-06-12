12.06.2020 08:23

ДТП в центре: перевернулась Audi (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на 12 июня.



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Как сообщили городские паблики, ДТП произошло возле Арт-Клуба «Корова» на улице Ярослава Мудрого.

Девушка-водитель не справилась с управлением и зацепила бордюр. Из перевернутой машины девушка выбралась самостоятельно.

«Девушка на Audi зацепила припаркованное авто и легла на бок», – говорится в сообщении.

Очевидцы не исключают, что водитель была нетрезва: «От освидетельствования отказалась, видно бутылка под авто валяется не зря», – добавлено в сообщении.