ДТП в центре: перевернулась Audi (ВИДЕО)

Авария произошла в ночь на 12 июня.
Как сообщили городские паблики, ДТП произошло возле Арт-Клуба «Корова» на улице Ярослава Мудрого.
Девушка-водитель не справилась с управлением и зацепила бордюр. Из перевернутой машины девушка выбралась самостоятельно.
«Девушка на Audi зацепила припаркованное авто и легла на бок», – говорится в сообщении.
Очевидцы не исключают, что водитель была нетрезва: «От освидетельствования отказалась, видно бутылка под авто валяется не зря», – добавлено в сообщении.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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