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11.06.2020  19:57   

Тяжело ранил и изнасиловал знакомую: приговор вынесен

Пьяный мужчина чуть не убил женщину.


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Харьковский районный суд вынес приговор мужчине, который покушался на убийство женщины и изнасиловал ее. 
 
Согласно данным расследования, нападение произошло 24 февраля 2016 года. Рецидивист-харьковчанин пришел в гости к своей знакомой. Между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес жертве три удара ножом. Женщина сумела вырваться и убежать. Но на территории Циркуновской школы фигурант догнал ее, избил и нанес еще около десяти ножевых ранений. Затем пьяный мужчина отнес пострадавшую к себе домой, где дважды надругался над ней.
 
В ходе разбирательства уроженец Харькова частично признал свою вину. Он подтвердил, что нанес знакомой телесные повреждения и изнасиловал ее. При этом мужчина утверждал, что сам вызвал раненой скорую, а также возражал против квалификации своих действий как покушения на убийство.
 
За нанесение тяжких телесных повреждений, а также изнасилование и сексуальное насилие фигуранта приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Однако по "закону Савченко" ему засчитали время, проведенное в СИЗО, из расчета день за два. Поэтому  мужчину освободили из зала суда. Насильника также обязали выплатить стоимость лечения жертвы. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  покушение, изнасилование, харьков
 
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