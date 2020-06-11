Главная Новости Криминал и происшествия Харьковская рыбохрана за вторую неделю нереста вышла в лидеры по ловле и штрафованию браконьеров
11.06.2020  17:27   

Харьковская рыбохрана за вторую неделю нереста вышла в лидеры по ловле и штрафованию браконьеров

За второй месяц нереста рыбоохранных патрулями зафиксировано 6,7 тыс. нарушений более чем 2 400 000 грн убытков, - Госрыбагентство


// facebook

Госрыбагентства подведены итоги рыбоохранной деятельности за май 2020 года. Территориальными рыбоохранных патрулями осуществлено 1483 рейды. В результате проведенных мероприятий выявлено  5  786 нарушений. Из них почти треть (30%) являются грубыми (1723).

В рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей более 12 тонн (12 522 кг) водных биоресурсов и 6630 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 151 транспортное средство. За этот период составлено и направлено в суды 1864 дела для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 28 дел направлено судами для открытия уголовных производств.

«Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству за второй месяц нереста, составила более 2,4 млн. грн. 

Из них: 

  1. 334 тыс. грн зафиксировал Харьковский рибпатруль,
  2. 327 тыс. грн - Азовское бассейновое управление,
  3. 262 тыс. грн - Луганский рибпатруль 
  4. 221 тыс. грн - Кировоградский рибпатруль. 

В очередной раз призываю граждан соблюдать установленные Правила рыболовства и не причинять вреда рыбным запасам нашего государства, особенно во время нереста. В противном случае их ждет наказание - от административных штрафов к уголовной ответственности », - отметил и.о. Председателя Госрыбагентства Олег Баздуганов.

Если в Харькве зарегистрированы самые крупные ссумы штрафов, то наибольшее количество непосредственно нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Киевской областях.

Госрыбагентство призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если Вы заметили нарушениеправил рыболовства  или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую линию» ведомства: 0 (800) 50-52-50

Справка

Напоминаем, сейчас в некоторых водоемах Украины продолжается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов

. Сроки нерестового запрета зависят от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений поссылкой

. Также во всех областях Украины создан интерактивные онлайн карты с географическими координатами запрещенных или разрешенных для рыболовства мест в нерестовый период. Перечень указанных карт по регионам можно посмотреть по ссылке

.

 

 

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  бракоьер, штраф, харьков, нерест, ловля
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 