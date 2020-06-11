Харьковская рыбохрана за вторую неделю нереста вышла в лидеры по ловле и штрафованию браконьеров

За второй месяц нереста рыбоохранных патрулями зафиксировано 6,7 тыс. нарушений более чем 2 400 000 грн убытков, - Госрыбагентство
Госрыбагентства подведены итоги рыбоохранной деятельности за май 2020 года. Территориальными рыбоохранных патрулями осуществлено 1483 рейды. В результате проведенных мероприятий выявлено 5 786 нарушений. Из них почти треть (30%) являются грубыми (1723).
В рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей более 12 тонн (12 522 кг) водных биоресурсов и 6630 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 151 транспортное средство. За этот период составлено и направлено в суды 1864 дела для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 28 дел направлено судами для открытия уголовных производств.
«Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству за второй месяц нереста, составила более 2,4 млн. грн.
Из них:
В очередной раз призываю граждан соблюдать установленные Правила рыболовства и не причинять вреда рыбным запасам нашего государства, особенно во время нереста. В противном случае их ждет наказание - от административных штрафов к уголовной ответственности », - отметил и.о. Председателя Госрыбагентства Олег Баздуганов.
Если в Харькве зарегистрированы самые крупные ссумы штрафов, то наибольшее количество непосредственно нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой и Киевской областях.
Госрыбагентство призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если Вы заметили нарушениеправил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую линию» ведомства: 0 (800) 50-52-50
Справка
Напоминаем, сейчас в некоторых водоемах Украины продолжается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов
. Сроки нерестового запрета зависят от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений поссылкой
. Также во всех областях Украины создан интерактивные онлайн карты с географическими координатами запрещенных или разрешенных для рыболовства мест в нерестовый период. Перечень указанных карт по регионам можно посмотреть по ссылке
.
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