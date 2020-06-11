11.06.2020 16:41

Пойманы любители выращивать травку (ФОТО)

Копы - в поиске наркопосевов.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполции, 10 июня 2020 годка полицейские обнаружили незаконный посев конопли в Краснограде.

На приусадебном участке 64-летний местный рецидивист выращивал 56 кустов наркосодержащих растений.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование.

Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В тот же день на Балаклейщине сотрудники уголовного розыска изъяли у 34-летней местной жительницы около двух литров жидкости коричневого цвета с характерным запахом концентрата маковой соломы.

Чтобы избежать разоблачения, женщина изготовляла наркотики на пустыре недалеко от города.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконном производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривается лишение свободы на срок до 3 лет.

Расследование продолжается.