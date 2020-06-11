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11.06.2020  16:41   

Пойманы любители выращивать травку (ФОТО)

Копы - в поиске наркопосевов.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполции, 10 июня 2020 годка полицейские обнаружили незаконный посев конопли в Краснограде. 
 
На приусадебном участке 64-летний местный рецидивист выращивал 56 кустов наркосодержащих растений.
 
Изъятые растения направлены на экспертное исследование.
 
Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
 
В тот же день на Балаклейщине сотрудники уголовного розыска изъяли у 34-летней местной жительницы около двух литров жидкости коричневого цвета с характерным запахом концентрата маковой соломы.
 
Чтобы избежать разоблачения, женщина изготовляла наркотики на пустыре недалеко от города.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконном производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривается лишение свободы на срок до 3 лет.
 
Расследование продолжается.
 
 
 
 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  наркотики, выращивание травки, харьков
 
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