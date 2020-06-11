11.06.2020 16:26

Ревнивая судья незаконно отправила мужа за решетку

В случае доказательства вины, подозреваемой судье самой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



://dbr.gov.ua/

По данным ГБР, председателю одного из районных судов Харьковской области сообщили о подозрении в заведомо неправосудного решения, совершенном в личных интересах, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в 2016 году во время открытого судебного заседания судья безосновательно запретила гражданину фиксировать судебный процесс на видео. После чего, по ее распоряжению, без отсутствия мотивированного решения об удалении из зала заседания любого из присутствующих, в суд были вызваны сотрудники полиции, которые вывели гражданина. После чего в последнем составили протокол об административном правонарушении.

В тот же день автоматизированной системой документооборота рассмотрение дела об административном правонарушении определено той же судьей, которая и удалила гражданина из зала суда.

При рассмотрении, несмотря на возражения гражданином вины, судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств по делу, а также не обеспечила право на защиту и полное фиксирование процесса.

По мотивам мести мужу за его действия во время рассмотрения уголовного дела, судья признала гражданина виновным в злостном неповиновении полицейскому и наложила на него взыскание в виде административного ареста сроком на 15 дней.

Пострадавший был лишен свободы на девять суток, после чего постановлением апелляционного суда его освободили, а материалы дела вернули полиции.

В феврале 2017 постановлением суда производство о привлечении гражданина к административной ответственности закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.