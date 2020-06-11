11.06.2020 15:35

Мужчина погиб от удара током при попытке кражи электричества

В селе Гурьев Казачок Золочевского района от поражения электрическим током погиб 33-летний местный житель.



// oblenergo.kharkov.ua

Трагедия произошла при попытке накинуть провод на линию электропередачи. Мужчина дотронулся до фазного провода и был смертельно травмирован.



На месте происшествия правоохранители выяснили, что домовладение, где жил погибший, было обесточено четыре года назад за неуплату.

Вместо цивилизованного пути решения вопроса - погашения задолженности и восстановления электроснабжения – потерпевший решил заняться воровством электроэнергии, отметили в Харьковоблэнерго.