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11.06.2020  15:35   

Мужчина погиб от удара током при попытке кражи электричества

В селе Гурьев Казачок Золочевского района от поражения электрическим током погиб 33-летний местный житель.


// oblenergo.kharkov.ua

Трагедия произошла при попытке накинуть провод на линию электропередачи. Мужчина дотронулся до фазного провода и был смертельно травмирован.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что домовладение, где жил погибший, было обесточено четыре года назад за неуплату.

Вместо цивилизованного пути решения вопроса - погашения задолженности и восстановления электроснабжения – потерпевший решил заняться воровством электроэнергии, отметили в Харьковоблэнерго.

Тэги:  смерть, удар током, кража, харьков
 
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