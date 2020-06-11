11.06.2020 14:31

На рыбаков с «пауком» прореагировали прохожие

Благодаря обращению граждан на Горячую линию' разоблачены нарушители, которые нанесли почти 1 тысячу гривен убытков.



//khr.darg.gov.ua

10 июня около одиннадцати часов вечера на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушных граждан относительно грубого нарушения Правил рыболовства на р. Уды возле с. Довжик Золочевского района.



Для проверки факта и соответствующего реагирования на место происшествия оперативно прибыли рыбоохранные патрульные.

В результате, рейдовая группа разоблачила двух нарушителей, которые осуществляли лов рыбы двумя запрещенными орудиями лова «паук». Таким образом рыбаки успели добыть 25 штук густеры общим весом 1,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 850 грн.



На нарушителей оформлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.