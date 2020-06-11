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11.06.2020  13:19   

Вымогательство: разоблачены два чиновника госучреждения

На на криминальный дуэт заведено дело.


Вымогательство: разоблачены два чиновника госучреждения
По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, в ходе досудебного расследования установлено, что директор Харьковского филиала государственного учреждения, осуществляющего экспертный надзор за состоянием почв Украины, вступил в преступный сговор с подчиненным ему работником.
 
В апреле 2020 года два указанных лица предложили мужчине, который по доверенности представляет интересы третьего лица, передать им денежные средства за составление и выдачу экспертного заключения по качеству почв и анализа земель сельскохозяйственного назначения. Сумма «услуги» составила 12 тыс. грн.
 
10 июня 2020 человек перевел указанную сумму на банковский счет третьего лица и получил обещанный экспертное заключение.
 
В тот же день директора филиала и его подчиненного задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и проведены обыски с целью изъятия доказательств.
 
Досудебное расследование осуществляет Слободской ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Харьковской области ДВР ЧП Украины.
 
Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о сообщении двум указанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.
Тэги:  вымогательство, взятка, харьков
 
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