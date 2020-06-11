11.06.2020 11:02

В Харькове на Основе собирали «урожай» гранат и мин (ФОТО)

Пиротехники ГСЧС ликвидировали в Харькове и пригороде 110 боеприпасов времен Второй мировой войны.



://kh.dsns.gov.ua

10 июня пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины в Харьковской области 7 раз направлялись на вызовы, связанные с обследованием территорий на выявление, изъятие и обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Пиротехнические работы проводились в Волчанском, Харьковском, Лозовском, Змиевском и Дергачевском районах области, а также в Основянском районе города Харькова.

Всего было уничтожено 110 боеприпасов, среди которых 105 минометных мин и 2 артснаряда разного калибра и 3 гранаты.

Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.