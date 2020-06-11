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11.06.2020  11:02   

После ссоры с матерью ребенок прятался в заброшенном доме

Полицейские Харьковщины разыскали девочку, которая после ссоры с матерью ушла из дома.


// Facebook

10 июня около 22:30 в Балаклейский отдел полиции обратилась 30-летняя жительница поселка Андреевка. Женщина сообщила об исчезновении своей дочери. По словам заявительницы, они поссорились и ребенок убежал из дома. Несколько часов семья самостоятельно пыталась найти пропавшую, а затем обратились за помощью полиции.

Полицейские задействовали все возможные силы и средства, направленные на розыск беглянки. Работники полиции установили круг ее общения, проверили друзей. Примерно через час девочку заметили на автодороге неподалеку от ее места проживания. Как установили правоохранители, она пряталась в заброшенном доме и не хотела возвращаться к семье.

Сейчас ребенок находится дома. Никаких событий криминального характера с ней не случилось. Полицейские провели профилактическую беседу с семьей и девочкой.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Балаклейского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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