11.06.2020 11:02

После ссоры с матерью ребенок прятался в заброшенном доме

Полицейские Харьковщины разыскали девочку, которая после ссоры с матерью ушла из дома.



// Facebook

10 июня около 22:30 в Балаклейский отдел полиции обратилась 30-летняя жительница поселка Андреевка. Женщина сообщила об исчезновении своей дочери. По словам заявительницы, они поссорились и ребенок убежал из дома. Несколько часов семья самостоятельно пыталась найти пропавшую, а затем обратились за помощью полиции.



Полицейские задействовали все возможные силы и средства, направленные на розыск беглянки. Работники полиции установили круг ее общения, проверили друзей. Примерно через час девочку заметили на автодороге неподалеку от ее места проживания. Как установили правоохранители, она пряталась в заброшенном доме и не хотела возвращаться к семье.



Сейчас ребенок находится дома. Никаких событий криминального характера с ней не случилось. Полицейские провели профилактическую беседу с семьей и девочкой.



Информация о происшествии внесена в Единый учет Балаклейского отдела полиции.