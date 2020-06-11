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11.06.2020  10:43   

Суд оставил в СИЗО подозреваемого в подрыве харьковского такси

Октябрьский райсуд Харькова продлил срок содержания под стражей подозреваемому в подрыве автомобиля с водителем.


://hk.npu.gov.ua/

По данным суда, 9 июня суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 августа включительно.

"Однако, по причине неявки свидетелей по делу вновь объявлен перерыв. Последние надлежащим образом о времени и месте слушания. Накануне судебного заседания сотрудники управления полиции установили их присутствие по указанному в материалах дела адресу. Однако, во время очередного выезда полиции по месту их проживания , последние вновь отсутствовали. в суд свидетели так и не прибыли ", - говорится в сообщении.

Суд решает вопрос об изменении порядка исследования доказательств. Следующее заседание назначено на 13 июля.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 2019  нетрезвый злоумышленник бросил гранату в окно машины такси.  В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы - неполное травматическую ампутацию правой и левой голени, рваные раны правой руки, травматический шок. Автомобиль в результате взрыва уничтожен почти полностью.

Мужчине инкриминируется незаконное хранение взрывного устройства, покушение на умышленное убийство и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 194 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  суд, граната, подрыв, харьков, террор
 
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