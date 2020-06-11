Мужчина подорвал себя гранатой в лесополосе: подробности (ФОТО)

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели человека в Лозовском районе
ЧП произошло в пгт Краснопавловка 10 июня около 22:30. В районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб.
Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
В его квартире полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки, 7 патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.
Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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