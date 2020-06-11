Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина подорвал себя гранатой в лесополосе: подробности (ФОТО)
11.06.2020  10:01   

Мужчина подорвал себя гранатой в лесополосе: подробности (ФОТО)

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства гибели человека в Лозовском районе


// Нацполиция

ЧП произошло в пгт Краснопавловка 10 июня около 22:30. В районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб.

Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его квартире полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки, 7 патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, смерть, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.06 Криминал и происшествия Суд оставил в СИЗО подозреваемого в подрыве харьковского такси 11.06 Криминал и происшествия Под Харьковом пьяный мужчина подорвал себя гранатой 28.05 Криминал и происшествия Взрывоопасный урожай: спасатели уничтожили десяток найденных боеприпасов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 