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11.06.2020  09:32   

Двух чиновников уличили в коррупционном сговоре

Харьковские правоохранители разоблачили директора и работника государственного учреждения в получении взятки.


// Прокуратура

Директор Харьковского филиала Государственного учреждения, осуществляющего экспертный надзор за состоянием почв Украины, совместно со своим подчиненным в апреле текущего года предложили мужчине, который по доверенности представляет интересы третьего лица, передать им денежные средства за составление и выдачу экспертного заключения по качеству почв и анализа земель сельскохозяйственного назначения. Чиновник потребовал передачи 12 000 гривен на расчетный счет физического лица.

10 июня представитель лица совершил транзакцию по перечислению необходимой суммы на банковский счет третьего лица.

В тот же день директор учреждения передал мужчине экспертное заключение по результатам лабораторного обследования показателей качества почв и сравнительного анализа материалов агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначения на территории Дмитровского сельсовета Богодуховского района Харьковской области, после чего был задержан сотрудниками полиции. Также был задержан и его подчиненный.

На основании постановления суда в Харьковском филиале Государственного учреждения был проведен обыск с целью изъятия доказательств.

Следственные действия проводились следователем Слободского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 под оперативным сопровождением работников Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НП Украины в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, прлиция, прокуратура, харьков
 
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