10.06.2020 18:39

Трагедия на реке под Харьковом: утонул маленький мальчик

Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая с ребенком.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в полицию поступила 10 июня 2020 года около 14:00 от жительницы города Краснограда.

По словам заявительницы, незнакомые ей дети подбежали к ней и рассказали, что утонул их брат.

На место сразу прибыли руководство и следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции, работники госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик умер.

Сотрудники полиции предварительно установили, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на нем по реке Берестов без присмотра родителей.

В лодке были дырки и через некоторое время она ушла под воду.

Самый маленький из малышей не смогу выплыть на берег и утонул.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и местонахождение родителей на момент трагедии.

Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.

Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».