Главная Новости Криминал и происшествия Трагедия на реке под Харьковом: утонул маленький мальчик
10.06.2020  18:39   

Трагедия на реке под Харьковом: утонул маленький мальчик

Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая с ребенком.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в полицию поступила 10 июня 2020 года около 14:00 от жительницы города Краснограда. 
 
По словам заявительницы, незнакомые ей дети подбежали к ней и рассказали, что утонул их брат.
 
На место сразу прибыли руководство и следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции, работники госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики.  К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик умер.
 
Сотрудники полиции предварительно установили, что двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на нем по реке Берестов без присмотра родителей. 
 
В лодке были дырки и через некоторое время она ушла под воду. 
 
Самый маленький из малышей не смогу выплыть на берег и утонул.
 
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и местонахождение родителей на момент трагедии. 
 
Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.
 
Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  115 (умышленное убийство) уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, утону мальчик, харьков, красноград, погиб ребенок, утонула лодка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Общество Смертельное ДТП: пожилая велосипедистка погибла под колесами иномарки 09.06 Криминал и происшествия В супермаркете на Одесской умерла женщина (ФОТО) 08.06 Криминал и происшествия В пылающем доме погиб мужчина: пожарные обнаружили труп хозяина (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 