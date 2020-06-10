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10.06.2020  19:59   

Ночной налет: 16-летний рецидивист ограбил магазин (ФОТО)

Разбойника вычислили и поймали копы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в магазине по улице Салтовское шоссе поступила в Немышлянский отдел полиции 8 июня 2020 года около 3:00.
 
16-летний парень, разбив стекло магазина, проник в помещение, распылил газовый баллончик в сторону продавщицы и завладел кассой в сумме 500 гривен.
 
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к совершению преступления причастен неоднократно ранее судимый харьковчанин.
 
9 июня 2020 года парню сообщено в подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время решается вопрос о избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде содержания под стражей.  Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  налет, ограбление, харьков, напал на магазин, разбой
 
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