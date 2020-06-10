10.06.2020 19:59

Ночной налет: 16-летний рецидивист ограбил магазин (ФОТО)

Разбойника вычислили и поймали копы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в магазине по улице Салтовское шоссе поступила в Немышлянский отдел полиции 8 июня 2020 года около 3:00.

16-летний парень, разбив стекло магазина, проник в помещение, распылил газовый баллончик в сторону продавщицы и завладел кассой в сумме 500 гривен.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к совершению преступления причастен неоднократно ранее судимый харьковчанин.

9 июня 2020 года парню сообщено в подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.