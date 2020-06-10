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10.06.2020  15:49   

Афера с квартирами: мошенников ждет суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух мужчин.


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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, в течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов г.. Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов.
 
Всего 41-летний харьковчанин завладел 5 квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.
 
Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более 3 млн грн.
 
Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Санкция статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
Кроме этого, работниками местной прокуратуры и Московского отдела полиции ГУ ЧП в Харьковской области наработана практика самостоятельного выявления и раскрытия уголовных преступлений, заключающихся в завладении недвижимостью мошенническим путем.
 
Так, под процессуальным руководством работников местной прокуратуры, в течение последних двух лет на рассмотрение судов направлено 10 обвинительных актов в отношении 12 лиц по уголовным производствах, в которых предметом уголовных правонарушений выступают 17 объектов недвижимого имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, квартира
 
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