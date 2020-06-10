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10.06.2020  15:55   

В центре Харькова СБУ арестовало русского шпиона (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.


// Facebook

Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула..

Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Сумрак» и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом по воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области.

В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора «Сумраком» информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа «секретно».

В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации со сведениями с ограниченным доступом.



Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности предателя проводилась совместно с Департаментом контрразведки Службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Тэги:  сбу, контрразведка, харьков
 
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