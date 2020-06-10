В центре Харькова СБУ арестовало русского шпиона (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула..
Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Сумрак» и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом по воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области.
В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора «Сумраком» информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.
Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа «секретно».
В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации со сведениями с ограниченным доступом.
Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия.
Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности предателя проводилась совместно с Департаментом контрразведки Службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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