10.06.2020 15:55

В центре Харькова СБУ арестовало русского шпиона (ВИДЕО, ФОТО)

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.



// Facebook

Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула..

Российские кураторы выбрали ему псевдоним «Сумрак» и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом по воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области.

В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора «Сумраком» информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.



Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа «секретно».



В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации со сведениями с ограниченным доступом.





Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются следственные действия.



Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности предателя проводилась совместно с Департаментом контрразведки Службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.