Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Вновь активизировались охотники за автономерами (ФОТО)
10.06.2020  14:19   

Внимание! Вновь активизировались охотники за автономерами (ФОТО)

О вымогательстве воров сообщают пострадавшие.


//t.me

Судя по информации пользователя Телеграмм-канала Типичная Акексеевка, в Харькове вновь подлнимает голоау воровство номеров с вымогательством денег.

На этот раз речь идет о Павловом Поле. Здемь  стали снимать номера с машин и оставлять записки с телеграммом.

Это уже второй случай за сутки. 

Тэги:  воровство, шантаж, харьков
 
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