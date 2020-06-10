Внимание! Вновь активизировались охотники за автономерами (ФОТО)

О вымогательстве воров сообщают пострадавшие.
Судя по информации пользователя Телеграмм-канала Типичная Акексеевка, в Харькове вновь подлнимает голоау воровство номеров с вымогательством денег.
На этот раз речь идет о Павловом Поле. Здемь стали снимать номера с машин и оставлять записки с телеграммом.
Это уже второй случай за сутки.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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