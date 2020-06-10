10.06.2020 14:19

Внимание! Вновь активизировались охотники за автономерами (ФОТО)

О вымогательстве воров сообщают пострадавшие.



//t.me

Судя по информации пользователя Телеграмм-канала Типичная Акексеевка, в Харькове вновь подлнимает голоау воровство номеров с вымогательством денег.

На этот раз речь идет о Павловом Поле. Здемь стали снимать номера с машин и оставлять записки с телеграммом.

Это уже второй случай за сутки.