Харьковского госрегистратора уличили в миллионной махинации с недвижимостью

Служба безопасности Украины разоблачила государственного регистратора одного из поселковых советов Дергачевского района Харьковской области на противоправных сделках с коммунальной недвижимостью.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник в сговоре со своим сообщником, из числа местных жителей, способствовала незаконному присвоению объектов коммунальной собственности. Без необходимых разрешительных документов злоумышленница перерегистрировала в частную собственность на подставных лиц коммунальные помещения в Харькове общей площадью в сотни квадратных метров, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По заключению экспертизы, в результате противоправной деятельности государственного регистратора Харьковскому городскому совету были нанесены материальные убытки на общую сумму почти 1 000 000 гривен.
По материалам СБУ, на незаконно отчужденное коммунальное имущество будет наложен арест для начала процедуры его возвращения общине города.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, если такие действия повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Ее сообщнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.
Операция по разоблачению злоумышленников происходила совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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