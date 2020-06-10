10.06.2020 14:31

Харьковского госрегистратора уличили в миллионной махинации с недвижимостью

Служба безопасности Украины разоблачила государственного регистратора одного из поселковых советов Дергачевского района Харьковской области на противоправных сделках с коммунальной недвижимостью.



// Facebook

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник в сговоре со своим сообщником, из числа местных жителей, способствовала незаконному присвоению объектов коммунальной собственности. Без необходимых разрешительных документов злоумышленница перерегистрировала в частную собственность на подставных лиц коммунальные помещения в Харькове общей площадью в сотни квадратных метров, сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



По заключению экспертизы, в результате противоправной деятельности государственного регистратора Харьковскому городскому совету были нанесены материальные убытки на общую сумму почти 1 000 000 гривен.



По материалам СБУ, на незаконно отчужденное коммунальное имущество будет наложен арест для начала процедуры его возвращения общине города.



Сейчас в рамках начатого уголовного производства злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, если такие действия повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



Ее сообщнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.



Операция по разоблачению злоумышленников происходила совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.