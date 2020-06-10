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10.06.2020  13:19   

В результате тройного ДТП маленький ребенок попал в реанимацию (ФОТО)

Копы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 4-летний мальчик.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции,  утром 9 июня 2020 года в Первомайский райотдел позвонила 41-летняя женщина. Она сообщила, что в переулке Мира в городе Первомайский произошло ДТП с участием трех автомобилей.
 
На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101, в салоне которого находился его 4-летний сын, во время обгона автомобиля ВАЗ 2107 допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 66, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево.
 
В результате ребенок получил телесные повреждения.
 
В тяжелом состоянии малыша доставили в Первомайскую больницу, после чего транспортировали в детскую больницу города Харькова в реанимационное отделение.
 
Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Устанавливаются все обстоятельства аварии. Досудебное расследование продолжается.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, ребенок в реанимации
 
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