10.06.2020 13:19

В результате тройного ДТП маленький ребенок попал в реанимацию (ФОТО)

Копы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 4-летний мальчик.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, утром 9 июня 2020 года в Первомайский райотдел позвонила 41-летняя женщина. Она сообщила, что в переулке Мира в городе Первомайский произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На месте происшествия полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101, в салоне которого находился его 4-летний сын, во время обгона автомобиля ВАЗ 2107 допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 66, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево.

В результате ребенок получил телесные повреждения.

В тяжелом состоянии малыша доставили в Первомайскую больницу, после чего транспортировали в детскую больницу города Харькова в реанимационное отделение.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства аварии. Досудебное расследование продолжается.