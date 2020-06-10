Главная Новости Криминал и происшествия В малиновке дебоширы не ограничились дракой и отрезали односельчанину уши
10.06.2020  12:02   

В малиновке дебоширы не ограничились дракой и отрезали односельчанину уши

Полицейские задержали двух мужчин, которые на местном рынке избили и отрезали ухо своему односельчанину.


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Происшествие произошло 8 июня на территории рынка в поселке Малиновка Чугуевского района. 39 и 37-летние мужчины нарушали общественный порядок и поскандалили с 57-летним мужчиной.

«Злоумышленники избили незнакомца, после чего ножом отрезали ему ушную раковину», — рассказали в полиции.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска совместно с офицерами громады Малинивской ОТГ установили личности нападавших. Ими оказались двое местных жителей.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавший доставлен в больницу.

Источник:   ХТ
 Тэги:  полиция, разбой, задержание, харьковщина
 
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