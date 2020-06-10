Розыск: подросток второй раз за неделю сбежала из дома (ФОТО)

Сотрудники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Таисии Дмитренко, 2007 года рождения.
Девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Рост Таисии 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.
Девушка ранее неоднократно покидала место проживания. В прошлый раз заявление о пропаже поступило 4 июня.
«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
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