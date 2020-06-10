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10.06.2020  09:52   

Розыск: подросток второй раз за неделю сбежала из дома (ФОТО)

Сотрудники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Таисии Дмитренко, 2007 года рождения.


// Facebook

Девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Рост Таисии 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.

Девушка ранее неоднократно покидала место проживания. В прошлый раз заявление о пропаже поступило 4 июня.

«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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