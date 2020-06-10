10.06.2020 09:52

Розыск: подросток второй раз за неделю сбежала из дома (ФОТО)

Сотрудники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Таисии Дмитренко, 2007 года рождения.



// Facebook

Девочка 7 июня около 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Рост Таисии 175 см, длинные русые волосы, голубые глаза.



Девушка ранее неоднократно покидала место проживания. В прошлый раз заявление о пропаже поступило 4 июня.



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.